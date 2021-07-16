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пятница, 16 июля 2021 13:48

Чем особенная крымскотатарская керамика
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Изготавливать керамику Марина Курукчи начала, когда еще жила в Крыму
Фото: Фото предоставила Марина Курукчи
Каждый знак в орнаменте крымско-татарской керамики имеет свой смысл
Главная цель мастера - сохранить культуру предков
Изготавливать керамику Марина Курукчи начала, когда еще жила в Крыму
Керамику помогает создавать семья

Художница-керамистка с Березани Киевской области Марина Курукчи производит традиционную крымско-татарскую керамику.

Начала заниматься этим, когда еще жила в Крыму. После оккупации полуострова Россией в 2014 году переехала и продолжила это дело.

Gazeta.ua мастерица рассказала, что первый круг для работы создал отец.

"Я сначала не знала, с чего начать, а потом попала на небольшие ознакомительные курсы. Там научилась держать в руках глину, а работать на круге самостоятельно начала позже. Отцовский круг и переехал с нами в Березань. Здесь я продолжила заниматься этим профессионально, хотя и было трудно начинать сначала на новом месте ", - рассказывает.

Для мастера основной смысл работы заключается в том, чтобы народное ремесло не забывалось и не стиралось из-за глобализации.

"В работах использую древний крымско-татарский орнамент. Он отличается тем, что построен на знаках, каждый из которых имеет свой смысл. Систему этих знаков надо читать как язык. Так можно определить, о чем керамика, какие несет в себе пожелания. Можно подобрать орнамент для человека индивидуально. В основе есть несколько основных схем, знаков. Чтобы изучить традиционный орнамент надо сначала много копировать".

Работы Марины Курукчи хранятся во многих музеях, с ними она также посетила многие страны мира.

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"Раньше, до событий в Крыму, когда приезжала на ярмарки в Киев, то многие люди не знали, что я привозила. Теперь же стали больше интересоваться, расспрашивать. Мне помогает в работе семья. Мечтаю о мастерской. Ведь в доме, где живу и делаю керамику, даже нет отдельной комнаты для этого ".

Художница Валентина Бачинская из города Тростянец Винницкой области пишет картины акриловыми красками в стиле петриковской росписи. Кроме картин, мастерица расписывает чайные домики, записные книжки, сумки, обложки для документов, одежду, подносы, тарелки и кухонный инвентарь. Мастерица рисует на различных материалах.

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