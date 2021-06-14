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вторник, 15 июня 2021 10:00

Блогеры рекомендуют: стильные идеи летних образов с платком

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Блогеры рекомендуют: стильные идеи летних образов с платком
Модные блогеры уже активно внедряют платок в свои ежедневные образы. Фото: Татьяна Кодзаева. Facebook.

Тренировать насмотренность и вдохновляться актуальными стилизациями помогают образы блогеров. Вот, например, украинский модный блогер Диана Милканова опубликовала в Instagram фотографию, на которой соединила синюю кожаную куртку собственного бренда с принтованным платком, сделав тот главной изюминкой образа.

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Публикация от Streetstyle Killer (@diana_milkanova)

Марина Мартынив наоборот выбрала довольно спокойный по стилистике платок из соблазнительного шелка. Экспериментальный образ стилист и блогер объединила с базовым платьем, объемной косухой и массивными сапогами.

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Публикация от ПЕРСОНАЛЬНИЙ СТИЛІСТ (@marinamartyniv)

А вот украинская fashion-блогер Алина Френдий выбрала принтованный платок для дополнения к летнему расслабленному образу из топа и льняного брючного костюма.

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Публикация от ALINA FRENDIY (@alina_frendiy)

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Подобный микс акцентного платка и легкого костюма с шортами-бермудами демонстрирует на фотографиях и модный инфлюенсер Татьяна Кодзаева.

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Публикация от Tatyana Kodzayeva (@kodzayeva)

Платья являются тем элементом летнего гардероба, который позволяет быстро и без лишних мыслей выбрать образ на день. При этом, само по себе платье без лишнего принта и декора позволяет безопасно балансировать между базовым и спокойным по настроению аутфитом и игривым образом за счет наличия динамичных и ярких аксессуаров.

Автор: Диана Родина
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