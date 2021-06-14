Блогеры рекомендуют: стильные идеи летних образов с платком

Тренировать насмотренность и вдохновляться актуальными стилизациями помогают образы блогеров. Вот, например, украинский модный блогер Диана Милканова опубликовала в Instagram фотографию, на которой соединила синюю кожаную куртку собственного бренда с принтованным платком, сделав тот главной изюминкой образа.
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Марина Мартынив наоборот выбрала довольно спокойный по стилистике платок из соблазнительного шелка. Экспериментальный образ стилист и блогер объединила с базовым платьем, объемной косухой и массивными сапогами.
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А вот украинская fashion-блогер Алина Френдий выбрала принтованный платок для дополнения к летнему расслабленному образу из топа и льняного брючного костюма.
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Подобный микс акцентного платка и легкого костюма с шортами-бермудами демонстрирует на фотографиях и модный инфлюенсер Татьяна Кодзаева.
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Платья являются тем элементом летнего гардероба, который позволяет быстро и без лишних мыслей выбрать образ на день. При этом, само по себе платье без лишнего принта и декора позволяет безопасно балансировать между базовым и спокойным по настроению аутфитом и игривым образом за счет наличия динамичных и ярких аксессуаров.
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