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вторник, 20 августа 2019 02:25

Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
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Хорват оказался самым расторопным фоторепортером и успел отснять 5 пленок
Фото: cameralabs.org
Хорват оказался самым расторопным фоторепортером и успел отснять 5 пленок
Хорват оказался самым расторопным фоторепортером и успел отснять 5 пленок
Хорват оказался самым расторопным фоторепортером и успел отснять 5 пленок
Хорват оказался самым расторопным фоторепортером и успел отснять 5 пленок

Фотограф Франк Хорват с тогда итальянской, а теперь хорватской Опатии, в 1956 году увековечил на своих фотографиях проституток, стриптизерш и посетителей ночного клуба в районе площади Пигаль в Париже.

В 15 лет обменял коллекцию почтовых марок на 35-миллиметровую камеру Retinamat. С этого события началась карьера фотографа, пишет Сameralabs.

"Фотографы-гуманисты слишком романтизировали Париж 1950-х годов. Но он не был похож на их снимки. Он был беден и упал. Пигаль воспевали во всех поэмах и песнях, но место выглядело не очень приятно. Было убогим и грязным. Хотя и в таких условиях можно делать отличные фотографии", - говорит Хорват.

В 1956 году Хорват переехал в Париж. Обосновался во Франции, и агентство из Нью-Йорка поручило ему сфотографировать "сексуальную" историю ночной жизни Парижа. Фотограф с радостью взялся за задание, потому что нуждался в деньгах.

Отправился к площади Пигаль. Это район красных фонарей в Париже, известный секс-шопами и учреждениями со свободными местами для взрослых. Но Хорвату всюду отказывали, куда бы он ни пытался проникнуть. Блуждая около 2 часов ночи, он наткнулся на "Сфинкс" - не самый большой и не самый престижный стриптиз-клуб.

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Швейцар "Сфинкса", получив чаевые в 5 тыс. франков, пустил Хорвата в помещение. За 15 мин. присутствие фотографа вызвало протест со стороны девушек и его попросили уйти. Однако Хорват оказался самым расторопным фоторепортером и успел отснять 5 пленок. Одну из самых известных фотографий, сделанных в ту ночь, напечатали в журнале Vogue на двухстраничном развороте.

Снимать посетителей ночных клубов Монк начал не случайно. Тогда работал охранником в одном из них, Catacombs Club. Днем это был обычный зоомагазин, но вечером становился настоящим притоном. Там отдыхали иностранные моряки, преступники, местные чиновники, проститутки, геи, лесбиянки. Заходили туда и местные аристократы: они трогали девушек, надев перчатки, пили коньяк и манерно позировали ловкому пьяном фотографу, задирая ноги на стол. Иногда приходили полицейские - следили за порядком.

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