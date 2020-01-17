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пятница, 17 января 2020 12:33

Белла Хадид поразила сексуальным луком на показе мужской коллекции Louis Vuitton

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Вчера в Париже в рамках Недели моды состоялся показ мужской коллекции осень-зима 2020 Louis Vuitton.

Событие посетила модель Белла Хадид, пишет ТСН.

Девушка надела синий костюм от Louis Vuitton. Он состоял из кроптопа и широких брюк. Кроптоп позволил ей похвастаться плоским животом. Наряд она дополнила черными ботинками Dr. Marteens, которые едва было видно из-под брюк.

Автор: reuters
  Модель выбрала для своего образа синий костюм от Louis Vuitton, который состоял из кроптопа и широких брюк
Модель выбрала для своего образа синий костюм от Louis Vuitton, который состоял из кроптопа и широких брюк

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Как украшение она использовала ожерелье в виде цепи. Стильная прическа с выпущенными прядями спереди и макияж смокиайс завершили ее аутфит.

Автор: reuters
  Модель выбрала для своего образа синий костюм от Louis Vuitton, который состоял из кроптопа и широких брюк
Модель выбрала для своего образа синий костюм от Louis Vuitton, который состоял из кроптопа и широких брюк

Американская супермодель Белла Хадид снялась обнаженной для календаря VMagazine. Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

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