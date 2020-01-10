Самая красивая женщина мира снялась полностью ню

Американская супермодель Белла Хадид снялась обнаженной для календаря VMagazine.

Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Автор: V Magazine / Zoey Grossman Календарь VMagazine

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Модель отставила одну ногу в сторону. Руку положила на талию, а обнаженную грудь и зону бикини прикрыла джинсовой курткой. Образ звезды на черно-белом фото дополнен только объемной повязкой на голове.

Менее чем за сутки публикация собрала более 675 тыс. лайков.

Для календаря снялись такие модели, как Карли Клосс, Лили Олдридж, Хейли Болдуин, Джиджи Хадид. Все модели демонстрируют джинс, потому что календарь VMagazine сотрудничает с Guess.

Фото: V Magazine / Zoey Grossman

23-летняя Белла Хадид показала фото, на котором позирует в рубашке на голое тело. Откровенный снимок самая красивая женщина в мире разместила в Instagram.