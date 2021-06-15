350 тыс. элементов и 12 пород дерева: мастер создал рекордное панно

Фото: Фото предоставил Менан Менанов

Менан Менанов из Ровно создал панно "Вышитая Украина", в котором соединил различные породы дерева.

Работу зафиксировали как национальный рекорд Украины в категории "Искусство".

Gazeta.ua мастер рассказал об особенностях работы и почему решил ее создать.

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"Я давно делал эксклюзивные вещи, связанные с мозаикой. Попалась на глаза технология блочной мозаики. Попробовал, получалось неплохо. Тогда и решил сделать панно. Заметил, что вышиванка очень хорошо к этому подходит. Смотрел каталоги, искал украинские узоры, подбирал цвета, чтобы лучше подходили. Всего панно состоит из 12 пород дерева. Экзотические заказывал в интернете, а другие искал по городу", - рассказывает мастер.

Панно "Вышитая Украина" состоит из 350 тыс. элементов размером 2х2 мм. Инкрустировано янтарем. Размер работы - 126 см х 126 см. На создание панно у Менана Менанова ушло два года. Все делал под микрометр.

"За это время заниматься еще чем-то не мог, жил только панно. Последние полтора года работал с утра до вечера. В выходные и праздники хоть пару часов, но в мастерской был. Сейчас работа сохраняется в Краеведческом музее Ровно".

Тернополянин Игорь Хома два года производит столы на подставке из корней деревьев. Мужчина собирался выезжать с семьей за границу, но карантин заставил остаться в Украине. Один из главных критериев - удачно выбранный корень дерева. Надо, чтобы не был полностью сгнивший, а внутри живой. Если корень тяжелый, значит, хороший.