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вторник, 15 июня 2021 11:25

350 тыс. элементов и 12 пород дерева: мастер создал рекордное панно
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Панно "Вышитая Украина" состоит из 350 тисяч элементов размером 2х2 миллиметра.
Фото: Фото предоставил Менан Менанов
Панно "Вышитая Украина" состоит из 350 тисяч элементов размером 2х2 миллиметра.
Панно "Вышитая Украина" состоит из 350 тисяч элементов размером 2х2 миллиметра.
Панно "Вышитая Украина" состоит из 350 тисяч элементов размером 2х2 миллиметра.
Панно "Вышитая Украина" состоит из 350 тисяч элементов размером 2х2 миллиметра.

Менан Менанов из Ровно создал панно "Вышитая Украина", в котором соединил различные породы дерева.

Работу зафиксировали как национальный рекорд Украины в категории "Искусство".

Gazeta.ua мастер рассказал об особенностях работы и почему решил ее создать.

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"Я давно делал эксклюзивные вещи, связанные с мозаикой. Попалась на глаза технология блочной мозаики. Попробовал, получалось неплохо. Тогда и решил сделать панно. Заметил, что вышиванка очень хорошо к этому подходит. Смотрел каталоги, искал украинские узоры, подбирал цвета, чтобы лучше подходили. Всего панно состоит из 12 пород дерева. Экзотические заказывал в интернете, а другие искал по городу", - рассказывает мастер.

Панно "Вышитая Украина" состоит из 350 тыс. элементов размером 2х2 мм. Инкрустировано янтарем. Размер работы - 126 см х 126 см. На создание панно у Менана Менанова ушло два года. Все делал под микрометр.

"За это время заниматься еще чем-то не мог, жил только панно. Последние полтора года работал с утра до вечера. В выходные и праздники хоть пару часов, но в мастерской был. Сейчас работа сохраняется в Краеведческом музее Ровно".

Тернополянин Игорь Хома два года производит столы на подставке из корней деревьев. Мужчина собирался выезжать с семьей за границу, но карантин заставил остаться в Украине. Один из главных критериев - удачно выбранный корень дерева. Надо, чтобы не был полностью сгнивший, а внутри живой. Если корень тяжелый, значит, хороший.

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