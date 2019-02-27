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среда, 27 февраля 2019 15:20

Звезды "Динамо" написали письмо пленным морякам

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Капитан футбольного клуба "Динамо" (Киев) Сергей Сидорчук написал письмо пленным украинским морякам.

От имени всей команды он пожелал им стойкости и несокрушимости, пишет Новое время.

"Вы - сила. Вы - пример стойкости духа. Я знаю, вам сейчас тяжело. Как известно, именно в минуту отчаяния начинает дуть попутный ветер", - говорится в письме.

Автор: Сергей Сидорчук
  "Дома Вас ждет вся украинская семья", - написали военнопленным футболисты Динамо
"Дома Вас ждет вся украинская семья", - написали военнопленным футболисты Динамо

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Сидорчук также напомнил военнопленным, что в Украине их все ждут.

"Ребята, хочу выразить слова искренней благодарности за службу, и сказать, что дома вас ждет вся большая украинская семья", - пишет футболист.

"Желаю и верю, что день встречи на нашей родной земле наступит очень скоро. Жму руку каждому из вас. С большим уважением к вам - вся команда Динамо", - заключает он.

25 ноября 2018 российские пограничники захватили в плен 24 украинских военнослужащих в Черном море. Их вывезли на территорию оккупированного Крыма, а затем в РФ. Российской правительство обвиняет моряков в якобы незаконном пересечении российской границы. По этой статье Украинские могут лишить свободы на срок до 6 лет. Моряки не согласны с обвинением и требуют отношение к ним в соответствии с Женевской конвенцией. Сейчас продолжаются так называемые следственные действия.

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