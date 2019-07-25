"Зуб за зуб" - реакция соцсетей на задержание российского танкера

Украинские соцсети взорвались радостью на новость о задержании российского танкера в порту Измаил.

Некоторые из пользователей предполагают, что это план Путина по освобождению моряков, а некоторые просто приветствуют СБУ с успешной операцией.

"Арест танкера с экипажем, который блокировал наши корабли, причем переименованного и перекрашенного - это вообще супер. Молодцы. Так держать и дальше. Россияне понимают только силу и волю. Рад, что у нового руководства СБУ они есть", - написал журналист Айдер Муждабаев.

Фото: Скриншот

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"И так будет с каждым - Хорошая работа Одесского отряда Морской охраны, СБУ и Военной прокуратуры Южного региона. Задержаны в Измаиле вечером 24-07-2019 ... Чего он туда пошел? - Сами удивляемся. Видимо в рф не думают, что каждый шаг оккупантов в Крыму мониторится", - написал главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

25 ноября 2018-го российские корабли протаранили украинский буксир, после чего обстреляли украинские корабли и захватили их в плен. 25 мая 2019-го морской трибунал ООН обязал Россию немедленно освободить украинских моряков. 24 июня в порт Измаил под флагом России зашел танкер Nika Spirit, который по номеру международной информационной системы идентифицировали как танкер Neyma. Его использовали для перекрытия Керченского пролива. Название изменили для сокрытия причастности к незаконным действиям.