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воскресенье, 04 августа 2019 18:30

Жизнь "в скрепах": показали лето на озере Донузлав
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Поселок Новоозерное построили во времена "холодной войны" на озере Донузлав.

Сделали из него военную базу для кораблей провевшы канал к Черному морю, пишут Крим.Реалии.

Это Поселок Новоозерное. Когда-то здесь была расположена военная база ВСУ. На фотографии ветряки заброшенной ветровой электростанции
Фото: Крым.Реалии
Церковь РПЦ, которую построили уже во времена аннексии
Чтобы заблокировать корабли ВСУ русские затопили два своих корабля. Именно их морской тральщик "Черкассы" пытался оттянуть, чтобы освободиться из ловушки. Россияне поставили памятную табличку своей измене и начала войны против Украины
Некоторые жители разводят мидий на озере
Забор части территории

Построенная на этом месте база военно-морских сил была второй по мощности на полуострове.

В 1994 году она перешла в Украину, а во время аннексии ее захватили русские.

На озере Донузлав держал оборону легендарный морской тральщик Черкассы, который противостоял захватчикам с РФ, и не изменил присяге.

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25-летний старший матрос Дмитрий Мельник был среди тех, кто не изменил присяге во время военной аннексии Крыма Россией. Он, и половина его команды оттягивали время, блокировали российский захват единственного в Украине среднего десантного корабля "Юрия Олефиренко". С ним Дмитрий не расстается в течение 6 лет.

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