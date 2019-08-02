Жизнь "в скрепах": показали лето на озере Донузлав

Поселок Новоозерное построили во времена "холодной войны" на озере Донузлав.

Сделали из него военную базу для кораблей провевшы канал к Черному морю, пишут Крим.Реалии.

Фото: Крым.Реалии

Построенная на этом месте база военно-морских сил была второй по мощности на полуострове.

В 1994 году она перешла в Украину, а во время аннексии ее захватили русские.

На озере Донузлав держал оборону легендарный морской тральщик Черкассы, который противостоял захватчикам с РФ, и не изменил присяге.

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25-летний старший матрос Дмитрий Мельник был среди тех, кто не изменил присяге во время военной аннексии Крыма Россией. Он, и половина его команды оттягивали время, блокировали российский захват единственного в Украине среднего десантного корабля "Юрия Олефиренко". С ним Дмитрий не расстается в течение 6 лет.