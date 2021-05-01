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суббота, 01 мая 2021 19:01

Жителей Крыма обложат новым налогом на имущество

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Жителей Крыма обложат новым налогом на имущество
Окупанти влітку введуть новий податок для кримчан. Фото: Reuters

Российские оккупанты требуют от всех жителей захваченного полуострова, имеющих квартиру, жилой дом, или даже комнату, оплатить новый налог на имущество.

Первые такие платежки крымчане получат уже в июле, передает Украинская правда.

Так называемый "руководитель" управление федеральной налоговой службы России по Крыму Роман Наздрачов напомнил жителям полуострова, с 2021 года они уже "обязаны заплатить за недвижимость", которой владеют.

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В среднем за трехкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров сумма налога составит около 500 рублей в год.

Крымчане начнут получать уведомления о новом налоге от оккупантов с 1 июля. Оно придет или по почте, или в "личный кабинет налогоплательщика".

Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель заявил о наибольшем за все время сосредоточения российских войск на границе с Украиной. Россия перебросила более 150 тыс. Военнослужащих.

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