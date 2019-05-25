Зеркаль рассказала о международной борьбе за украинских моряков

Рассмотрение дела моряков будет продолжаться долго. Фото: Reuters

Дело об иммунитетах захваченных украинских кораблей и моряков будет рассматривать отдельный арбитраж.

Это может быть длительным процессом, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает "Интерфакс-Украина".

"По сути дело будет рассматриваться не в этом суде (Международный трибунал по морскому праву - Gazeta.ua). Будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции ООН по морскому праву. Это будет длиться годами", - сказала она журналистам в Гамбурге в субботу.

Сегодняшнее решение Трибунала - существенная победа для Украины.

"Главное, что мы сегодня получили - это вопрос освобождения наших моряков, наших кораблей, и то, что признал, что предостережения Российской Федерацией по поводу военной активности не применяется и существует потребность для обеспечения принятия этого решения", - отметила она.

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Российская сторона должна закончить уголовные дела и отпустить моряков.

"Как они будут это делать - это уже не вопрос Трибунала. Трибунал не дает России никаких указаний относительно того, как это сделать. Это очень взвешенное и мудрое решение", - сказала Зеркаль.

В МИД РФ заявили, что инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию международного арбитража. Конвенцию ООН по морскому праву нельзя привлекать при разрешении спора Москвы и Киева по этому инциденту.