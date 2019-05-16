Жена Зеленского купила самострой - СМИ

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский задекларировал элитную недвижимость жены в оккупированном Крыму.

Согласно декларации Елена за год до аннексии купила квартиру площадью 129,8 кв. метра стоимостью 1,3 млн гривен и парковочное место в элитном жилом комплексе "Император", пишут Крым.Реалии.

Автор: Крым.Реалії Задекларированная квартира площадью 129,8 кв. м, и парковочное место. Имущество стоит 1,3 млн гривен

Дом, в котором Елена купила квартиру принадлежит фирме депутата Днепровского облсовета Василия Астиона и бизнесмена Евгения Астиона "Биларт".

Для его строительства в 2009 году землю отобрали у Ливадийского дворца, который является памятником исторического и культурного наследия Украины.

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"Днепровский бизнес договорился с властью и забрал себе участок, на котором были хозпостройки дворца. Как это было распространено, землю выделяли под индивидуальное жилищное строительство, но строили целые жилые комплексы в надежде через суды затем их узаконить. Так пол-Ялты застроили", - рассказал ялтинский риэлтор журналистам Крым.Реалии.

Автор: Крым.Реалії ЖК не зарегистрирован по российскому законодательству несмотря на заверения владельцев, а это значит, что его могут снести

Законность постройки проверяла и прокуратура Ялты. Обнаружили, что документы на разрешение были подписаны "задним числом", а строительство не согласовали с Госслужбой по вопросам национального культурного наследия и историко-градостроительного обоснования.

Несмотря на это владельцы уверяют: документы оформлены по образцам обоих государств. Однако на кадастровой карте ЖК "Император" указан как территория, не имеющая владельца и не оформленая по российскому законодательству.

Фото: Крым.Реалії

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"Пустые графы" владелец "и" разрешенное использование "означает, что документы изначально были неправильно оформлены. Покупатели боятся вкладываться в "кота в мешке ", поскольку по российскому законодательству все эти пафосные жилые комплексы запросто можно пустить под бульдозер", - говорит риэлтор журналистам Крым.Реалии

По словам риелтора в доме проживают представители российской и украинской эстрады, политики, успешные предприниматели.

Будущая первая леди Елена Зеленская не хочет, чтобы муж, новоизбранный президент Владимир Зеленский, сидел в Администрации президента на улице Банковой. Об этом она рассказала в интервью американскому изданию The Daily Beast.