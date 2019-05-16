 
Ексклюзивы
1/5
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 33268
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 882
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1296
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2034
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 747
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 324
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6193
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7299
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1827
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Просмотров: 279
Фото
Все фото
14
7
22
4
15
Жена Зеленского купила самострой - СМИ
Жена Зеленского купила самострой - СМИ
Украинские моряки вышли в море на изысканном паруснике
Украинские моряки вышли в море на изысканном паруснике
&quot;Вооружение на миллиарды гривен&quot;: что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Украинские моряки поплывут на стажировку в Грецию
Украинские моряки поплывут на стажировку в Грецию
Деды протоптали: оккупанты открыли &quot;жлобский&quot; парк
Деды протоптали: оккупанты открыли "жлобский" парк
Видео
Все видео
Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Крым оккупированый: времени на жизнь не осталось
Крым оккупированый: времени на жизнь не осталось
Курорт кончился: оккупанты заилили пляжи
Курорт кончился: оккупанты заилили пляжи
В Симферополе расстреляли влиятельных политиков
В Симферополе расстреляли влиятельных политиков
"Вернемся домой на катерах": моряки передали трогательный привет украинцам
"Вернемся домой на катерах": моряки передали трогательный привет украинцам
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 270
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 522
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1656
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9279
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1314
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 мая 2019
Просмотров: 63
Все сходиться
Ця весна якась неправильна вдалася. А воно й без того весною вистачає печалі, бо в цей час не все сходиться так, як ти ждеш і хочеш. Не сходиться ...
четверг, 16 мая 2019 16:11

Жена Зеленского купила самострой - СМИ
14

  Комментировать

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский задекларировал элитную недвижимость жены в оккупированном Крыму.

Согласно декларации Елена за год до аннексии купила квартиру площадью 129,8 кв. метра стоимостью 1,3 млн гривен и парковочное место в элитном жилом комплексе "Император", пишут Крым.Реалии.

Автор: Крым.Реалії
  Задекларированная квартира площадью 129,8 кв. м, и парковочное место. Имущество стоит 1,3 млн гривен
Задекларированная квартира площадью 129,8 кв. м, и парковочное место. Имущество стоит 1,3 млн гривен

Дом, в котором Елена купила квартиру принадлежит фирме депутата Днепровского облсовета Василия Астиона и бизнесмена Евгения Астиона "Биларт".

Для его строительства в 2009 году землю отобрали у Ливадийского дворца, который является памятником исторического и культурного наследия Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От чего нужно отказаться первой леди

"Днепровский бизнес договорился с властью и забрал себе участок, на котором были хозпостройки дворца. Как это было распространено, землю выделяли под индивидуальное жилищное строительство, но строили целые жилые комплексы в надежде через суды затем их узаконить. Так пол-Ялты застроили", - рассказал ялтинский риэлтор журналистам Крым.Реалии.

Автор: Крым.Реалії
  ЖК не зарегистрирован по российскому законодательству несмотря на заверения владельцев, а это значит, что его могут снести
ЖК не зарегистрирован по российскому законодательству несмотря на заверения владельцев, а это значит, что его могут снести

Законность постройки проверяла и прокуратура Ялты. Обнаружили, что документы на разрешение были подписаны "задним числом", а строительство не согласовали с Госслужбой по вопросам национального культурного наследия и историко-градостроительного обоснования.

Несмотря на это владельцы уверяют: документы оформлены по образцам обоих государств. Однако на кадастровой карте ЖК "Император" указан как территория, не имеющая владельца и не оформленая по российскому законодательству.

Задекларированная квартира площадью 129,8 кв. м, и парковочное место. Имущество стоит 1,3 млн гривен
Фото: Крым.Реалії
ЖК "Император находится на территории, которую незаконно присвоили в 2009 году Днепропетровские депутат Василий Астион и бизнесмен Евгений Астион. С любого окна владельцы видят море
Дом оформили в дворцовом стиле, с лепниной, колоннами и широкими лестницами. На территории находятся фонтаны
Дом оформили в дворцовом стиле, с лепниной, колоннами и широкими лестницами. На территории находятся фонтаны
Будинок оформили в палацовому стилі, з ліпниною та колоннами і широкими сходами. На території знаходяться фонтани

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский прокомментировал квартиру в Крыму

"Пустые графы" владелец "и" разрешенное использование "означает, что документы изначально были неправильно оформлены. Покупатели боятся вкладываться в "кота в мешке ", поскольку по российскому законодательству все эти пафосные жилые комплексы запросто можно пустить под бульдозер", - говорит риэлтор журналистам Крым.Реалии

По словам риелтора в доме проживают представители российской и украинской эстрады, политики, успешные предприниматели.

Будущая первая леди Елена Зеленская не хочет, чтобы муж, новоизбранный президент Владимир Зеленский, сидел в Администрации президента на улице Банковой. Об этом она рассказала в интервью американскому изданию The Daily Beast.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жена Зеленского купила самострой - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
мая

Епископы УГКЦ начали голодовку

В Украине уничтожили 30% виноградников

В России умер политзаключенный-украинец

Украинцев расстреляли за поздравления "Христос воскрес"

Казаки с татарами разбили поляков

Самое читаемое
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
10
 Просмотров: 56846
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 38641
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 33295
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
15
 Просмотров: 31348
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
4
 Просмотров: 26298
Крым
Украинские моряки вышли в море на изысканном паруснике
Украинские моряки вышли в море на изысканном паруснике
7
 Просмотров: 1998
Россия продолжает воровать ресурсы из-под носа Украины
Россия продолжает воровать ресурсы из-под носа Украины Просмотров: 441
Силовики пришли в дом Мустафы Джемилева
Силовики пришли в дом Мустафы Джемилева Просмотров: 288
Украинского пленного моряка забрали в больницу
Украинского пленного моряка забрали в больницу Просмотров: 486
Как себя сейчас чувствует Сенцов - подробности от адвоката
Как себя сейчас чувствует Сенцов - подробности от адвоката Просмотров: 333
Больше всего комментируют
8
Коломойский вернулся в Украину - журналист
6
Лещенко требует от Луценко представления на себя
5
Порошенко подписал закон о языке
4
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
3
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Голосов: 456
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua