Зеленский отменил закон о свободной экономической зоне "Крым"

 
Ексклюзивы
1/5
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
Просмотров: 18
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
Просмотров: 297
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
1 Просмотров: 306
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Просмотров: 234
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 1161
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 801
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 2124
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 6093
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 693
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 2106
Фото
Все фото
7
4
4
6
18
Как в советские времена выглядела Ялта - подборка открыток
Как в советские времена выглядела Ялта - подборка открыток
Телеведущий Остапчук похвастался объятиями с российским оккупантом Киркоровым
Телеведущий Остапчук похвастался объятиями с российским оккупантом Киркоровым
Плесень и комары - пациент рассказал об условиях в Севастопольской больнице
Плесень и комары - пациент рассказал об условиях в Севастопольской больнице
Потоп в Керчи: два человека погибли
Потоп в Керчи: два человека погибли
Морпехи устроили зрелищные учения у Азовского моря. С танками, авиацией и кораблями
Морпехи устроили зрелищные учения у Азовского моря. С танками, авиацией и кораблями
Видео
Все видео
Мощный ливень затопил Крым: жителей могут эвакуировать
Мощный ливень затопил Крым: жителей могут эвакуировать
В Крыму затопило трассу, которая ведет к "крымскому мосту"
В Крыму затопило трассу, которая ведет к "крымскому мосту"
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Интервью
1/5
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 486
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 441
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 1143
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1251
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 585
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 августа 2021
Просмотров: 54
Один жест
Серед радостей нинішнього літа була одна – коротка і сильна, як нічна блискавка, що освітлює небо далеко в глибину. Сталося це в кінці червня. ...
четверг, 19 августа 2021 20:23

Зеленский отменил закон о свободной экономической зоне "Крым"

  Комментировать
Зеленский отменил закон о свободной экономической зоне &quot;Крым&quot;
Зеленский подписал закон после его принятия 1 июля. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский отменил закон о свободной экономической зоне "Крым".

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

1 июля Рада приняла в целом законопроект об отмене свободной экономической зоны. 2 августа закон подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. 19 августа его вернули с подписью от президента.

Во время визита на остров Змеиный Зеленского спросили о подписании закона об отмене свободной экономической зоны "Крым".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще одна страна подтвердила участие в саммите "Крымской платформы"

"Я все подписываю, что мне приносят. Скажу вам честно, многие из этих законов по Крыму я планирую подписать именно во время Крымской платформы. Моя идея была в привлечении других лидеров к делам Крыма. О коренных народах мы подписали закон, не дожидаясь события. Я понимаю, миллион вопросов всегда: "а почему так, а когда быстрее?" Все будет подписано, и все подписывается", - сказал он.

Крым вернут на международную повестку дня, создадут коалицию государств для деоккупации полуострова. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг. За четыре дня "на наших глазах будет твориться история", по словам министра. Запустят первый международный формат по Крыму, который вернет Крым на международную повестку дня и создаст коалицию государств.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский отменил закон о свободной экономической зоне "Крым"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

"Слуга" Бужанский выругался на журналистку – его поддержал Дубинский

Освободили людей, которых везли на принудительные работы

В Москве мятежники попытались захватить власть

Сбили российский вертолет

Самое читаемое
&quot;За мою карьеру такого не было&quot; - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
3
 Просмотров: 13302
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
10
 Просмотров: 10287
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
5
 1 Просмотров: 7245
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом Просмотров: 6993
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
 Просмотров: 6669
Крым
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
 Просмотров: 18
Вместо Ройтбурда депутатом станет борец из Крыма
Вместо Ройтбурда депутатом станет борец из Крыма Просмотров: 180
Зеленский рассказал о единственном пути освобождения политзаключенных из Крыма
Зеленский рассказал о единственном пути освобождения политзаключенных из Крыма Просмотров: 153
"На наших глазах будет твориться история" - Кулеба рассказал о "Крымской платформе"
"На наших глазах будет твориться история" - Кулеба рассказал о "Крымской платформе" 1 Просмотров: 333
Зеленский объявил о строительстве мощного флота
Зеленский объявил о строительстве мощного флота 3 Просмотров: 792
Больше всего комментируют
26
Военный парад: у Тимошенко разводят "зраду"
12
Известный блогер написал о тайных встречах Зеленского с Медведчуком
8
Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского
3
Зеленский объявил о строительстве мощного флота
3
За антиукраинскую пропаганду канал хотят лишить лицензии
Голосов: 9161
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть