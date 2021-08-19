Зеленский подписал закон после его принятия 1 июля. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский отменил закон о свободной экономической зоне "Крым".

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

1 июля Рада приняла в целом законопроект об отмене свободной экономической зоны. 2 августа закон подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. 19 августа его вернули с подписью от президента.

Во время визита на остров Змеиный Зеленского спросили о подписании закона об отмене свободной экономической зоны "Крым".

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"Я все подписываю, что мне приносят. Скажу вам честно, многие из этих законов по Крыму я планирую подписать именно во время Крымской платформы. Моя идея была в привлечении других лидеров к делам Крыма. О коренных народах мы подписали закон, не дожидаясь события. Я понимаю, миллион вопросов всегда: "а почему так, а когда быстрее?" Все будет подписано, и все подписывается", - сказал он.

Крым вернут на международную повестку дня, создадут коалицию государств для деоккупации полуострова. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг. За четыре дня "на наших глазах будет твориться история", по словам министра. Запустят первый международный формат по Крыму, который вернет Крым на международную повестку дня и создаст коалицию государств.