Зеленский готов вернуть Крым из оккупации

Зеленский рассказал о своем отношении к Крыму. Фото: Корреспондент

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский по случаю 75-летия начала депортации крымских татар выступил со словами поддержки этому многострадальному народу.

Среди прочего он акцентировал внимание и на том, что нынче они снова стали жертвами репрессий и те, что вынуждены были бежать из-за российской оккупации полуострова, так и те, которые остались там и преданы Украине, написал он в Фейсбуке.

Зеленский также заявил, что верит, что придет время и мы освободим родину крымских татар. Каким бы долгим не был этот путь.

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Напомним, в марте 2014 года на фоне бегства Януковича и периода формирования новой власти в Украине Россия провела спецоперацию по аннексии Крыма, использовав как настроения местных пророссийских сил, так и "зеленых человечков", которых позже даже Путин был вынужден идентифицировать как своих военных.