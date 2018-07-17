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вторник, 17 июля 2018 12:30

Завтра оккупанты закроют Керченский мост: подробности

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Завтра оккупанты закроют Керченский мост: подробности
Крымский мост закроют 18 июля. Фото: Керченський міст

В аннексированном Крыму оккупанты закроют Керченский мост для проезда 18 июля.

Это связано со съемками клипа группы "Любэ". Пропагандисты записывают новую песню, посвященную "Керченскому мосту", и создают видеоклип к ней. Сообщил пророссийский сайт kafanews.

Съемки проводят на берегах и в акватории Керченского пролива.

"В связи с проведением съемок клипа группы "Любэ" днем 18 июля, движение по Керченскому мосту в определенные интервалы времени будет выполняться по временной схеме: с возможными краткосрочными, не более трех минут примерно раз в час, ограничениями движения по направлению к Крыму", - сообщили в инфоцентре.

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В оккупантов отметили, что это не окажет существенного влияния на дорожную обстановку.

Открытый мост через Керченский пролив является опасным для проезда. Новостройка, которая соединила аннексирован полуостров и материковую Россию оказалась ненадежной.

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