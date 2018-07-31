Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов

В оккупированном Крыму засуха уничтожила 10 тыс. га посевов. В связи с этим, было объявлено чрезвычайное положение на полуострове.

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев рассказал, что из-за погодных условий, урожай в Крыму уменьшился вдвое, передает Сегодня.

По его словам, на данный момент собрали 840 тыс. т против прошлогодних 1,5 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФСБ задержала украинском на границе с Крымом

Минсельхоз России заявляет - площадь полной гибели сельхозкультур в Крыму составила более 10 тыс. га. Ущерб только по прямым затратам оценивается в 50 млн руб.

Режим чрезвычайной ситуации ввели уже в 17 регионах России, а заявленная сумма ущерба составляет 8,7 млрд руб.

Ранее в сети высмеяли "невероятный трафик" на крымском мосту через Керченский пролив.

По его словам, на данный момент сбор урожая составил 840 тыс. Тонн против 1500000 тонн в прошлом году. Минсельхоза России заявляет, площадь полной гибели сельхозкультур в Крыму составила более 10 тыс. Гектаров. Ущерб только по прямым затратам оценивается в более 50 млн рублей.

Режим чрезвычайной ситуации введен уже в 17 регионах России, а заявленная регионами сумма ущерба составляет 8700000000 рублей.

Ранее в сети высмеяли "невероятный трафик" на крымском моста через Керченский пролив.