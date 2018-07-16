Засуха в Крыму: оккупанты планируют поливать огороды канализационными водами

В аннексированном Россией Крыму ликвидировать засуху хотят с помощью очищенных канализационных стоков.
Оккупанты предлагают применять такую воду для орошения сельскохозяйственных угодий, передает "Крым.Реалии".
Отмечается, что "и.о. директора" Института сельского хозяйства Владимир Паштецкий отметил, что такую возможность изучают на данный момент.
"Количество, которого может хватить на 30-40 тыс. га капельного орошения. И тогда мы бы решили вопрос и овощного производства, и развития садоводства и виноградарства. Появилась бы вода, которую мы не в Боженьки просим, а сами можем после себя, очистив ее, дать на поля ... Вода полностью пригодна для полива. если прямо говорить, что если бы она была не сточная, то и для питья пригодна, так как в пределах 200-300 г минерализации - это норма и питьевой воды " , - заявил Паштецкий.
В оккупантов отметили, что метод разработали в Сибири: специальное оборудование, по словам ученых, очищает канализационные стоки и делает их пригодными для полива.
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Эксперт Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон заявил, что очищенные канализационные стоки использовать для полива не рекомендуется.
"Поля просто будут получать огромное количество органики ненужной, и, следовательно, процессы будут идти в разных неконтролируемых направлениях", - пояснил он.
Крым никогда уже не станет таким, каким был до аннексии - его экономика уничтожена. Перекрытие Северо-Крымского канала пагубно повлияло на сельское хозяйство, из которого полуостров и получал основную прибыль.
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