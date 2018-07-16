Засуха в Крыму: оккупанты планируют поливать огороды канализационными водами

В Крыму в ход пустят воду из канализации. Фото: Обозреватель

В аннексированном Россией Крыму ликвидировать засуху хотят с помощью очищенных канализационных стоков.

Оккупанты предлагают применять такую ​​воду для орошения сельскохозяйственных угодий, передает "Крым.Реалии".

Отмечается, что "и.о. директора" Института сельского хозяйства Владимир Паштецкий отметил, что такую ​​возможность изучают на данный момент.

"Количество, которого может хватить на 30-40 тыс. га капельного орошения. И тогда мы бы решили вопрос и овощного производства, и развития садоводства и виноградарства. Появилась бы вода, которую мы не в Боженьки просим, ​​а сами можем после себя, очистив ее, дать на поля ... Вода полностью пригодна для полива. если прямо говорить, что если бы она была не сточная, то и для питья пригодна, так как в пределах 200-300 г минерализации - это норма и питьевой воды " , - заявил Паштецкий.

В оккупантов отметили, что метод разработали в Сибири: специальное оборудование, по словам ученых, очищает канализационные стоки и делает их пригодными для полива.

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Эксперт Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон заявил, что очищенные канализационные стоки использовать для полива не рекомендуется.

"Поля просто будут получать огромное количество органики ненужной, и, следовательно, процессы будут идти в разных неконтролируемых направлениях", - пояснил он.

Крым никогда уже не станет таким, каким был до аннексии - его экономика уничтожена. Перекрытие Северо-Крымского канала пагубно повлияло на сельское хозяйство, из которого полуостров и получал основную прибыль.