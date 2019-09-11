"Запретная зона": оккупанты все лето закрывали бухты Гурзуфа

Фото: Крым. Реалии

В этом году в поселке Гурзуф российские власти Крыма заранее запретила плавать и купаться в бухтах населенного пункта.

Запретная зона Гурзуфа простирается от бухты Чехова до горы Аю-Даг, пишут Крым Реалии.

Это сделали, якобы, чтобы обезопасить отдыхающих международного детского центра "Артек" - его акватория именно в рамках закрытого района.

"В запретную зону попали, в частности, грот и скала Пушкина, скала Шаляпина, скалы Адалары, дикие пляжи у Аю-Дага. Теперь к ним запрещено причаливать и приближаться на всех плавсредствах. Купание там тоже приравнивается к нарушению: за этим следят экипажи быстроходных катеров Росгвардии.

Тем, кто нарушает закрытый режим, грозит штраф - до 1500 рублей (575 гривен. - Gazeta.ua), но это останавливает далеко не всех", - пишут журналисты.

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В оккупированной Алуште закрыли все пляжи для купания. Причиной называют сильный шторм 3 балла, который мутит морскую воду.