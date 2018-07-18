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среда, 18 июля 2018 12:35

Закончился, не начавшись: показали Крым в пик курортного сезона
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В сети появились фотографии пляжей оккупированного Крыма в разгар курортного сезона.

Фото выложили на канале RoksolanaToday & Крым в Twitter.

Пляжи Ялты и Евпатории в оккупированном Крыму полупустые и неопрятные.
Фото: Twitter
Пляжи Ялты и Евпатории в оккупированном Крыму полупустые и неопрятные.
Пляжи Ялты и Евпатории в оккупированном Крыму полупустые и неопрятные.
Пляжи Ялты и Евпатории в оккупированном Крыму полупустые и неопрятные.
Пляжи Ялты и Евпатории в оккупированном Крыму полупустые и неопрятные.

Пляжи Евпатории пустые. На одном из них - отдыхающая на фоне больших белых букв "Крым - наш!".

"Вон те буквы с пляжа зимой будем грызть", - говорится в подписи к фото.

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Не лучше ситуация и на пляжах Ялты. Отдыхающих почти нет и море грязное - после дождя в воду снесло нечистоты и мусор, который не убирают.

В связи с аннексией Крыма Россией и провалом туристического сезона на популярном когда-то для отдыхающих полуострове опустели и развлекательные заведения.

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