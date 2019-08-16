Заказывал убийства - контрразведка рассказала о преступлениях руководителя ФСБ в оккупированном Крыму

СБУ исследовала деятельность Леонида Михайлюка. Фото: "Россия 1"

Контрразведка СБУ рассказала о главе Управления ФСБ РФ в Крыму и Севастополе генерал-лейтенанте Леонида Михайлюка.

Сотрудники пропагандистского телеканала "Россия 1" сняли сюжет об операции сотрудников УФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополь на горе Чатыр-Даг АР Крым, передает ТСН.

"Сюжет рассказывает "ватному обывателю" про "тайную спецоперацию ФСБ", которая проводилась исключительно с благой целью ради лица, которое называют не иначе как "Мудрым учителем, старшим товарищем и братом", "честным, справедливым и правильным", "мужественным, отважным и целеустремленным, который заставляет всех личным примером двигаться только вперед", "самым замечательным человеком", - сообщили в контрразведке.

В ролике говорится о Леониде Михайлюке, которому 8 июля исполнилось 56 лет.

В 1999 году российские СМИ распространили аудиозапись, на которой Михайлюк, заказывал четырех бизнесменов и исполнителя убийства. Экспертиза подтвердила оригинальность записи. Михайлюку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Он через месяц после освобождения начал скрываться от следствия. Его объявили во всероссийский розыск.

В 2001 году убили главного свидетеля по этому делу, после чего ФСБшника было оправдано.

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После этого от болезни умер журналист Юрий Щекочихин, в 2001 году в "Новой газете" он публиковал материалы об убийстве свидетеля по делу Михайлюка.

Источники в контрразведке сообщают, что после назначения Михайлюка начальником УФСБ РФ по РК и г. Севастополь вместе с ним из Управления ФСБ РФ в Калининградской области для дальнейшего прохождения службы на территории аннексированного полуострова прибыло 14 сотрудников. Они заняли места предателей, которые в 2014 выступили за оккупацию.

Контрразведка СБУ в Черкасской обл. арестовала гражданина России. Он готовил диверсию на военном аэродроме, который является стратегически важным объектом, сообщает пресс-служба СБУ.