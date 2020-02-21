Захваченные украинские корабли нашли в севастопольской бухте

Украинский тральщик "Черкассы" журналисты нашли в бухте Стрелецкой. Фото: krymr.com

Минный тральщик ВМС Украины "Черкассы" и еще три захваченных Россией корабля находятся в бухте оккупированного Севастополя.

Местонахождение военного корабля, чей экипаж весной 2014 года в Крыму дольше всех сопротивлялся попыткам захвата российским спецназом, удалось выяснить корреспондентам Крым.Реалии.

Сейчас корабль "Черкассы" пришвартован в севастопольской бухте Стрелецкой. Рядом с ним стоят еще три захваченных Россией украинских корабля - тральщик аналогичного проекта "Чернигов" и корветы "Луцк" и "Тернополь".

На снятом журналистами видео бывший командир минного тральщика Юрий Федаш сразу узнал свой корабль и отметил, что в целом захваченное плавсредство "находится в неухоженном состоянии".

"Круги сняли, видно, что с тех пор не красили. Пять лет он не красился. Вон, звездочка есть, никто не закрасил звезду, а герб Черкасс закрасили", - прокомментировал Федаш.

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20 февраля 2014 года - официальная дата начала аннексии Крыма. Именно ее определили 21 апреля 2015 года постановлением Верховной Рады Украины "О заявлении Верховной Рады Украины" Об отпоре вооруженной агрессии России и преодолении ее последствий".