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среда, 18 августа 2021 02:44

Задержанных крымских татар отправили в СИЗО

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Задержанных крымских татар отправили в СИЗО
В Крыму состоялись очередные задержания. Фото: Фейсбук / Людмила Денисова

Трех из пяти задержанных в оккупированном Крыму крымских татар отправили в СИЗО.

Раифу Февзиеву, Джеббару Бекирову и Рустему Таирову избрали меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Февзиев будет находиться в СИЗО Симферополя до 12 октября, а Бекиров - до 11 октября. Их обвиняют в "организации деятельности "Хизб ут-Тахрир".

Таиров будет находиться в следственном изоляторе до 11 октября. Его обвиняют в участии в этой организации.

Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву изберут меры пресечения 18 августа.

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Обыски в их домах проводились без допуска адвокатов и вручения соответствующих процессуальных документов на крымскотатарском языке.

17 августа в оккупированном Россией Крыму прошли очередные массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма, а также в Гагаринском и Нахимовском районах Севастополя.

В результате обысков задержали пятерых крымских татар: Рустема Мурасова, Рустема Таирова, Джеббара Бекирова, Заура Абдуллаева и Раифа Февзиева.

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