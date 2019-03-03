Задержание архиепископа Климента: оккупанты теряются в причинах

Оккупанты не могут решить, за что задержали архиепископа Климента. Фото: ATR

Российские силовики в Крыму сами теряются в причинах задержания архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента.

Так сначала местные правоохранители заявили о звонке от "прихожанина" храма святых Владимира и Ольги, настоятелем которого является владыка. Якобы он в 11.50 сообщил о "похищении церковных вещей", однако Климента сняли с автобуса на Ростов и начали обыскивать еще в 11:45. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской митрополии ПЦУ, передает "Сегодня".

Позже, в 16:40 силовики сообщили о заявлении, в котором говорится, что архиепископ Климент "нецензурно выражался" в районе автовокзала. Теперь владыку перевозят из Центрального районного отдела в Киевский РО, чтобы допросить по новому "обвинению".

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В оккупированном Крыму в воскресенье, 3 марта, задержали архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента. Священнослужителя сняли с автобуса на автовокзале Симферополя.