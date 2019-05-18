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суббота, 18 мая 2019 14:52

Выложили документы КГБ о крымских татарах

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Выложили документы КГБ о крымских татарах

99 документов КГБ о почти полувековой истории возвращения крымских татар из ссылки выложили в открытый доступ, сообщает Радио Свобода. Посмотреть их можно на сайте Электронный архив украинского освободительного движения.

Среди материалов - листовки и докладные о голодовке Мустафы Джемилева, сведения о "факеле свободы" крымскотатарского народа Муссе Мамуте и его акте самосожжения, обращения и манифесты.

"Путь домой не был легким. Это была борьба, это было тихое, но все же сопротивление, - объясняет директор Отраслевого государственного архива СБУ Андрей Когут. - КГБ информировал руководство УССР, что по состоянию на июль 1987 года в Крыму было чуть больше 20 000 крымских татар. В июле 1990 в Крым вернулось более 80 000 кырымлы. А в сентябре их было уже более 100 000".

В феврале 1988 года в записке первому секретарю ЦК КПУ Владимиру Щербицкому глава КГБ Николай Голушко докладывал:

"В последнее время участились обращения к Крымским облисполкомам татар, проживающих в Узбекистане и Краснодарском крае, по вопросам покупки домохозяйств, регистрации и трудоустройства. Экстремистами вынашиваются намерения с началом весны организовать массовый заезд таких лиц на территорию Крыма".

18 мая 1944-го из Крыма в республики Средней Азии и отдаленных регионов России по приказу Сталина были насильно выселены коренные жители полуострова - крымские татары. По разным источникам, были депортированы от 180 000 до 230 тыс. человек, из которых около 46% погибли по дороге и в первые годы жизни в изгнании.

12 ноября 2015-го Верховная Рада Украины признала эту депортациию геноцидом и провозгласила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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