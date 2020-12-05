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суббота, 05 декабря 2020 13:25

Ввели санкции против австрийского архитектурного бюро, которое работало в Крыму

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Ввели санкции против австрийского архитектурного бюро, которое работало в Крыму
Бюро отказалось уйти из Крыма. Фото: pexels.com

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au.

Оно участвует в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе, сообщает LB.

Производство открыли по обращению МИД Украины. Несмотря на настояния украинской стороны и посла Украины Александра Щербы компания продолжила строительство. Украина запустила внутригосударственные процедуры уголовного преследования руководства бюро. Ввела против них санкций за сотрудничество с оккупационной администрацией.

"Мы немедленно проинформируем о деятельности бюро наших европейских и североамериканских партнеров, а также призываем ответственный иностранный и украинский бизнес отказаться от любых проектов с Coop Himmelblau", - сказал спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД Алексей Макеев.

Украина не будет мириться с игнорированием суверенитета.

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"Руководство этой австрийской компании решило встать на тонкий лед. Им будет запрещен въезд в Украину, а международное реноме этой компании испытает серьезные потери. Теперь при упоминании этого бюро сразу будет упоминаться позорное пособничество оккупантам в совершении международного преступления и статус карманного архитектора кремлевского режима", - добавил Макеев.

Россия должна допустить мониторинговую миссию ООН на оккупированные Донбасс и Крым. Об этом заявила евродепутатка Раса Юкнявичене изданию Guildhall. Жители оккупированных русскими территорий имеют достаточно проблем, в частности с эпидемией коронавируса.

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