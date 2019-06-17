"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов

Фото нескольких крымских пляжей опубликовала известный блогер RoksolanaToday & Крым. Но на них почти нет людей.
В Крыму было 5 выходных подряд, но как видно из снимков, отдыхающих на полуострове не прибавилось. Под фото блоггер оставила иронические реплики.
"Штормовое. Сакский район. Выходных, как и раньше, было 5", - написала она.
"Арабатская стрелка. С недоброй ее стороны красота. Никого", - пишет блогер.
"Казантипский залив. Трое из Одинцово портят здесь все. Топчут пляж и пачкают море, но хоть больше никого нет".
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То, что в нынешнем туристическом сезоне в Крыму не будет большого потока туристов признают и сами крымчане. Прокремлевский блогер из оккупированного полуострова Александр Горный считает, что по сравнению с предыдущим летом в Крым приедут на 10-15% отдыхающих меньше.
Показали "туристический сезон" в крымской оккупированной Алуште.
В объективе - визитная карточка города, Профессорский уголок. Видео инспекции курортов аннексированного полуострова обнародовал сайт "Крым.Реалии".
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