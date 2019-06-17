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понедельник, 17 июня 2019 15:52

"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
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«Штормовое. Сакский район. Выходных, по-прежнему, было 5», — написала она.
Фото: twitter.com/krimrt
«Гурзуф. Все купаются просто».
«Казантипский залив. Трое из Одинцово портят тут все. Топчут пляж и пачкают море, но хоть больше никого нет…».
«Гурзуф. Все купаются просто».
«Форос. Гуляем, выходные, аж гай гуде».

Фото нескольких крымских пляжей опубликовала известный блогер RoksolanaToday & Крым. Но на них почти нет людей.

В Крыму было 5 выходных подряд, но как видно из снимков, отдыхающих на полуострове не прибавилось. Под фото блоггер оставила иронические реплики.

Автор: twitter.com/krimrt
  «Штормовое. Сакский район. Выходных, по-прежнему, было 5», — написала она.
«Штормовое. Сакский район. Выходных, по-прежнему, было 5», — написала она.

"Штормовое. Сакский район. Выходных, как и раньше, было 5", - написала она.

Автор: twitter.com/krimrt
  «Арабатская стрелка. С нехорошей ее стороны красота… Никого», — пишет блогер.
«Арабатская стрелка. С нехорошей ее стороны красота… Никого», — пишет блогер.

"Арабатская стрелка. С недоброй ее стороны красота. Никого", - пишет блогер.

Автор: twitter.com/krimrt
  «Казантипский залив. Трое из Одинцово портят тут все. Топчут пляж и пачкают море, но хоть больше никого нет…».
«Казантипский залив. Трое из Одинцово портят тут все. Топчут пляж и пачкают море, но хоть больше никого нет…».

"Казантипский залив. Трое из Одинцово портят здесь все. Топчут пляж и пачкают море, но хоть больше никого нет".

Автор: twitter.com/krimrt
  «Форос. Гуляем, выходные, аж гай гуде».
«Форос. Гуляем, выходные, аж гай гуде».

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То, что в нынешнем туристическом сезоне в Крыму не будет большого потока туристов признают и сами крымчане. Прокремлевский блогер из оккупированного полуострова Александр Горный считает, что по сравнению с предыдущим летом в Крым приедут на 10-15% отдыхающих меньше.

Показали "туристический сезон" в крымской оккупированной Алуште.

В объективе - визитная карточка города, Профессорский уголок. Видео инспекции курортов аннексированного полуострова обнародовал сайт "Крым.Реалии".

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