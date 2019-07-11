Впервые посадили крымского судью-предателя

Судью посадили на 12 лет. Фото: Obozrevatel

Крымского судью-предателя впервые с начала российской агрессии приговорили к лишению свободы с конфискацией всего имущества.

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, ГПУ осуществлялось досудебное следствие и процессуальное руководство в уголовном производстве по обвинению судьи Апелляционного суда АР Крым в совершении государственной измены", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Осужденный с марта 2014 по 2017 обеспечивал становление и укрепление оккупационной власти РФ. Принимал участие в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов в Крыму.

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Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего имущества.

Обвиняемого в госизмене экс-министра здравоохранения в оккупированном Крыму Петра Михальчевского Днепровский районный суд Киева освободил из-под стражи.