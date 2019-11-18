Возвращение кораблей: Россия должна понести наказание

21 ноября в Гааге проведут первые слушания арбитражного трибунала. Будут рассматривать захват трех украинских военных кораблей и членов экипажа русскими.

Пока "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" направляются домой в Одессу, команда Министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву", - написала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на своей странице в Facebook

Зеркаль добавила, что работа по освобождению моряков началась с момента их захвата.

Автор: Скріншот Елена Зеркаль добавила, что украинская сторона собирается доказать миру, что проход 25 ноября 2018 было мирным и законным, а действия Российской Федерации, в том числе по уголовному преследованию наших моряков, является нарушением норм международного права

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"1 апреля 2019, в соответствии с требованиями Международной Конвенции ООН по морскому праву, мы сообщили Российской Федерации о споре по Конвенции ООН по морскому праву. Потому захват и удерживание украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей является грубым нарушением Россией иммунитетов военных кораблей, гарантированных нормами международного обычного и морского права. Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" а также 24 членов их экипажей. Однако приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель - установление нарушения права, восстановления его и получения надлежащей компенсации", - отметила Зеркаль.

Россия передала Украине корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года. "18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации во время преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами", - сообщает МИД РФ.