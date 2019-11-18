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Оккупанты вернули Украине захваченные корабли

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Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
Переданы три корабля, задержанные Россией в Керченском проливе. Фото: Цензор.НЕТ

Россия передала Украине корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации во время преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами", - сообщает МИД РФ.

По словам российской стороны, указанные корабли являются вещественными доказательствами в уголовном процессе о незаконном пересечении границы, который еще продолжается на территории РФ.

"Российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе с целью обеспечения безопасности судоходства в соответствии с российским законодательством, двусторонними договорами и другими применимыми нормами международного права", - преодолевали в российском министерстве.

По словам МИД РФ, следственные действия в отношении кораблей завершили, поэтому сейчас стала возможной передача судов "на ответственное хранение украинской стороне".

Украинская сторона должна провести проверку судов.

Пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил в Facebook, что катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.

По мнению Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя принять меры в отношении РФ, освободить украинских моряков и суда. Позиция МИД РФ - этот трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента". Поэтому Россия не участвовала в слушаниях.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента украинские суда. Также Москва и Киев должны были до 25 июня предоставить отчеты об инциденте в Керченском проливе.

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25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков получили ранения.

24-м пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы).

7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.

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