Возвращение кораблей: министр пояснил, что будет дальше

Малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" вернут Военно-морским силам ВСУ.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк написал об этом в Telegram.
Он отметил, что возвращение захваченных в ноябре 2018 судов не является актом доброй воли со российской стороны.
"Я рассматриваю эти события как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", - отметил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возвращение кораблей: Россия должна понести наказание
После получения судов специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть на службу.
Россия передала Украине корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Комментарии1