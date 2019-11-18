Возвращение кораблей: министр пояснил, что будет дальше

Загороднюк подтвердил возвращение украинских кораблей. Фото: УНИАН

Малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" вернут Военно-морским силам ВСУ.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк написал об этом в Telegram.

Он отметил, что возвращение захваченных в ноябре 2018 судов не является актом доброй воли со российской стороны.

"Я рассматриваю эти события как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", - отметил он.

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После получения судов специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть на службу.

Россия передала Украине корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.