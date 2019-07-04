Возможна эпидемия: в оккупированном Крыму увеличилось количество ВИЧ-больных

Крым занял лидирующие позиции российских регионов по заболеваемости ВИЧ.
Этот показатель будет расти, говорит академик, заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, сообщают пропагандистской СМИ.
Российский ученый классифицировал ситуацию как генерализованную эпидемии, когда количество беременных женщин, страдающих ВИЧ, достигло 1%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фото "многолюдных" крымских пляжей показали в сети
"Обычно, когда в регионе заражены ВИЧ более 1% населения, беременных женщин с ВИЧ примерно такой же процент", - говорит ученый.
Министерство здравоохранения утвердило новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
"Отныне каждый, кто живет с ВИЧ, независимо от количества вируса в крови, имеет право получать бесплатное лечение пожизненно", - сообщает пресс-служба Минздрава.
Комментарии