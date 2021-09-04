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суббота, 04 сентября 2021 20:00

Возле здания ФСБ в Крыму задержали 40 человек

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Возле здания ФСБ в Крыму задержали 40 человек
Российские силовики задержали 40 человек. Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Возле здания ФСБ в Симферополе задержали 40 человек.

Среди них женщины и журналисты. Все пришли узнать о судьбе ранее задержанных соотечественников. Об этом сообщает Крымская солидарность.

Задержали двух гражданских журналистов "Крымской солидарности", и они же корреспонденты Интернет-издание "Грани.ру", Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов.

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Массовые задержания произошли по улице Франка в Симферополе. Здание заняли силовики ФСБ России.

Сообщество начала публиковать имена задержанных крымских татар. Сейчас в этом списке более 20 человек.

3 и 4 сентября в ходе массовых обысков, прошедших в домах крымских татар задержали и увезли в неизвестном направлении 5 крымских татар. Среди них Эльдар Одаманов, Нариман Джелялов, Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов и Шевкет Усеинов.

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