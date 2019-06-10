Воду Крыму не дадут: вандалы разнесли Северо-Крымский канал

В оккупированной Крыму вандалы уничтожили 300 м Северно-Крымского канала.
На участке отводного канала, который должен питать Сакский и Раздольненский районы сняли бетонные плиты, сообщают Крим.Реалии.
Также разрушили перекрытия, являющиеся частью инфраструктуры канала.
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Местные жители считают, что элементы канала понадобились кому-то для строительства.
Оккупационные власти пока не прокомментировали это событие.
Оккупанты превратили некогда туристический Крым в помойку.
На полуострове увеличилось количество стихийных свалок.
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