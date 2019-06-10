Воду Крыму не дадут: вандалы разнесли Северо-Крымский канал

В оккупированной Крыму вандалы уничтожили 300 м Северно-Крымского канала.

На участке отводного канала, который должен питать Сакский и Раздольненский районы сняли бетонные плиты, сообщают Крим.Реалии.

Также разрушили перекрытия, являющиеся частью инфраструктуры канала.

Автор: Крым.Реалии Сорванные бетонные плиты на Северо-Крымском канале

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Местные жители считают, что элементы канала понадобились кому-то для строительства.

Автор: Крым.Реалии Сорванные бетонные плиты на Северо-Крымском канале

Оккупационные власти пока не прокомментировали это событие.

Оккупанты превратили некогда туристический Крым в помойку. На полуострове увеличилось количество стихийных свалок.