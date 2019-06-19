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среда, 19 июня 2019 12:02

Во сколько Путину обходится Крым

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Российская Федерация сообщила, что оккупированный Крым вошел в пятерку самых дотационных регионов.

"Бюджет республики, который губернатор Аксенов называет "бездефицитным", в 2019 году стал более обременительным для Москвы", - сообщает "Крымский канал" в Telegram.

Объемы безвозмездных поступлений в 2019 году выросли до 59,4 млрд гривен против 54 млрд гривен, в 2018 году.

Дыра в бюджете Севастополя за год увеличился с 9 млрд гривен до 12,8 млрд гривен.

  Объемы безвозмездных поступлений в 2019 году выросли до 144 млрд рублей (59,4 млрд гривен)
Объемы безвозмездных поступлений в 2019 году выросли до 144 млрд рублей (59,4 млрд гривен)

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Перед въездом на материковую Украину жителей аннексированного Крыма будут просить указать цель поездки. Это будет происходить на контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с полуостровом. Об этом заявил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи.

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19
июня

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