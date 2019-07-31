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среда, 31 июля 2019 18:30

Влияние Запада будет максимальным - Айдер Муждабаев о новом парламенте

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Влияние Запада будет максимальным - Айдер Муждабаев о новом парламенте
Влияние пророссийских настроений снизится, если правящая партия реформирует Украины. Фото: росзми

Чтобы сохранить свой рейтинг партия Зеленского должна проводить реформы.

"В обществе был запрос на обновление лиц, людям, по сути было все равно, что это будут за персонажи, главное, чтобы не со старой власти", - говорит в комментарии Gazeta.ua журналист Айдер Муждабаев.

Чтобы сохранить свой рейтинг правящей партии и президенту придется проводить реформы в Украине.

"Никто тарифы не снизит, поскольку на нас напала Россия и наша страна в долгах. Но Зеленский и его команда должны поднять экономику, снять бюрократические барьеры и снизить уровень коррупции. Только таким образом у государства появится больше денег. При этом он должен продолжать развивать армию и воевать с Россией", - говорит эксперт.

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Если действия партии президента будут эффективными, то на следующих выборах у пророссийских кандидатов не будет шансов на победу.

"Главное не давать воду в Крым, потому что это будет означать не беспокойство о людях, а обеспечение оккупантов необходимым им ресурсом. Воду, продукты невозможно разделить", - говорит эксперт.

Запад будет давить на новую власть сильнее, чем на предыдущую. Потребует реформ.

"Зеленский не сможет как его предшественник Петр Порошенко говорить о том, что парламент и оппозиция блокируют все инициативы и реформы. Западный мир не воспримет это, поскольку президентская партия имеет абсолютное большинство", - говорит он.

Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что планируется усилить санкции в отношении строительства Керченского моста.

В Кабмине рассматривают возможность введения санкций против кампаний, которые строили мост

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