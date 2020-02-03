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понедельник, 03 февраля 2020 22:42

Владельца зоопарков в Крыму арестовали. Он поддерживал оккупантов

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Владельца зоопарков в Крыму арестовали. Он поддерживал оккупантов
Олега Зубкова арестовали на 2 месяца. Фото: "Цензор.нет"

Директора зоопарка в Крыму Олега Зубкова арестовали из-за жалоб российской туристки, которую в его зоопарке летом укусил лев.

Он утверждает, что женщина была пьяна и сама лезла к животному. Решение об аресте принял оккупационный Белогорский районный суд, сообщают "Крим.Реалии".

Зубкова отправили в СИЗО на 2 месяца.

"В связи с неявкой Зубкова на суд 20 января судья вынесла решение о его аресте на два месяца, так как есть опасения, что он уедет за границу", - сообщили в пресс-службе суда.

На директора зоопарка надели наручники и отвели в полицейский участок. Сын уже отвез вещи Зубкову.

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По словам адвокатов, они будут работать, чтобы Зубкова отпустили досрочно.

Зоопарки Олега Зубкова, крымского бизнесмена, который поддержал аннексию полуострова русскими, закрыли. Предприниматель не уверен, что он сможет его открыть снова из-за плотного графика судов.

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