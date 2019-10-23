Виталий Портников назвал условия освобождения Крыма

Деоккупировать Крым получится только при условии изменения позиций России. Фото: Украинская правда

Деоккупация Крыма и завершение войны на Донбассе зависит от позиции РФ.

Пока она не изменится, в Украину не придет мир, говорит в комментарии для Gazeta.ua журналист Виталий Портников.

"Для танго всегда нужны двое. Российская сторона уже неоднократно давала понять, что не собирается вести дискуссии о крымском полуострове. Не имеет значения, что говорит сам президент Украины, или международная общественность. Вопрос не сдвинется с места, пока не изменится позиция РФ. Так , как, скажем, позиция международного сообщества о независимости стран Балтии не сдвигала с места позиции СССР", - говорит он.

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Он отметил, что Украина должна менять позицию РФ путем давления на государство-агресора.

"Это может быть путь давления о котором на международной арене говорят наши дипломаты, путь усиления санкций, путем ожидания изменений политического режима и эволюции в самой РФ. Никакого другого выхода из этой ситуации нет. Пока не изменится Россия, Украина будет оставаться в состоянии войны и разрушенной территориальной целостности", - говорит он.

Россияне перекрывают Керченский пролив и Азовское море вдоль Керченского моста для судоходства оставят единственный фарватер. По этому поводу в Министерстве транспорта Российской Федерации готовят соответствующий законопроект.