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пятница, 18 октября 2019 18:08

Гибридная война на Азове: русские перекрывают часть Керченского пролива

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Россияне перекрывают Керченский пролив и Азовское море вдоль Керченского моста для судоходства оставят единственный фарватер.

По этому поводу в Министерстве транспорта Российской Федерации готовят соответствующий законопроект.

Планируют установить зоны, которые будут запрещены для плавания всех судов, кроме плавсредств и кораблей Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, ВМС РФ, пограничных служб ФСБ РФ, а также судов, обслуживающих Керченский мост.

Российские оккупанты закроют пролив со своей стороны в течение косы Тузла с координатами

№ 1 – 45°11'42" северной широты и 36°36'00" восточной долготы;

№ 2 – 45°10'53" северной широты и 36°34'06" восточной долготы;

№ 3 – 45°13'36" северной широты и 36°34'57" восточной долготы;

№ 4 – 45°18'00" северной широты и 36°29'30" восточной долготы;

№ 5 – 45°18'36" северной широты и 36°31'14" восточной долготы;

№ 6 – 45°14'03" северной широты и 36°37'00" восточной долготы;

№ 7 – 45° 12'39"северной широты и 36°37'00" восточной долготы;

И далее в течение берегу от точки №7 к точке №1

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Автор: Скриншот
  Законопроект оккупантов о перекрытии Азовского моря
Законопроект оккупантов о перекрытии Азовского моря

От оккупированной Керчи:

№ 1 – 45⁰19'57" северной широты и 36⁰ 28'21"восточной долготы;

№ 2 – 45⁰19'57" северной широты и 36⁰30'09" восточной долготы;

№ 3 – 45⁰18'51" северной широты и 36⁰30'54" восточной долготы;

№ 4 – 45⁰18'18" северной широты и 36⁰29'06" восточной долготы;

№ 5 – 45⁰18'27" северной широты и 36⁰29'00" восточной долготы;

и далее вдоль береговой линии от точки № 5 к точке № 1.

Координаты представлены в системе координат СК-42.

Автор: Украинский милитаристский портал
  Примерно план перекриття Керченської протоки російськімі окупантами
Примерно план перекриття Керченської протоки російськімі окупантами

Законопроект закроет часть акватории от оккупированной Керчи до косы Тузла.

"Этим оккупанты преследуют несколько целей. Во-первых это дополнительные ограничения для прохождения судов и их маневрирования, примером есть судна с небольшой осадкой, что могут проходить через эти воды, а не по основному фарватеру, где РФ требует в уплату "канальных и лоцманских сборов", - пишет Борис Бабин на своей странице в Facebook. - Во-вторых в этой акватории фактически возникает защищеная отсутствием коммерческих судов морская база для кораблей Черноморского флота, Пограничной охраны ФСБ и Росгвардии. Ну и главное здесь в том, что Россия цинично нарушает таким закрытием и Договор 2003 в части пользованием проливом, и собственно печально Соглашение 1993 года о рыболовство на Азове (воды пролива традиционно были местом промысла материковых украинских рыбаков). Далее из-за молчания заляпаных тюлькой должностных лиц "МИД УССР", такой запрет станет "постоянной практикой" для "исторических вод", и РФ будет иметь очередной успех по легитимации собственной агрессии на внешних площадках".

Эксперт добавляет, что инициативу государственной картографической службы закрыть опасный морской район судоходства вокруг Крыма сорвали.

Санкции введут, если мы откажемся от своих колониальных и коррупционных соглашений с Россией по Азовскому морю. Но мы же хотим и на кораблике покататься и рыбку съесть. Разворовывать с ними квоты на рыбу и одновременно, чтобы РФ судили в международных судах.

Или Россия враг и на Азове действует международное право. Или друг и в Киеве мы с ними подписываем соглашения о совместном вылове рыбы. У наших западных партнеров, в отличие от нас, такой шизофрении нет.

Автор: София Староконь
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