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вторник, 01 декабря 2020 17:36

Верховный суд отменил приговор депутату-предателю

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Верховный суд отменил приговор депутату-предателю
На фото депутат ВР Крыма Василий Ганыш. Он отрицает факт голосования Фото: Дивись.Инфо

Верховный суд отменил приговор бывшему депутату ВР Крыма, предатель Василию Ганышу.

Его судили за государственную измену и вынесли приговор - 12 лет лишения заключения, пишет РБК-Украина.

Его адвокат Андрей Руденко, сообщил об отмене.

"Сегодня Верховный суд рассмотрел нашу кассацию, отменил приговор и вернул дело на повторное апелляционное рассмотрение", - рассказал он.

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Обнародовать мотивацию этого решения Руденко отказался.

Василий Ганиш в 2014 году способствовал оккупации Крыма русскими. Голосовал за крымскую конституцию и принимал участие в выборах российской "конституцию Крыма". На суде депутат отрицал факт своего непосредственного голосования.

Украина изучает вопрос введения санкций в отношении венского архитектурного бюро Coop Himmelblau и его руководителя Вольфа Прикса.

Бюро участвует в кремлевском проекте по построению оперного театра в оккупированном РФ Севастополе, сообщил в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.

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