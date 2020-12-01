Верховный суд отменил приговор депутату-предателю

На фото депутат ВР Крыма Василий Ганыш. Он отрицает факт голосования Фото: Дивись.Инфо

Верховный суд отменил приговор бывшему депутату ВР Крыма, предатель Василию Ганышу.

Его судили за государственную измену и вынесли приговор - 12 лет лишения заключения, пишет РБК-Украина.

Его адвокат Андрей Руденко, сообщил об отмене.

"Сегодня Верховный суд рассмотрел нашу кассацию, отменил приговор и вернул дело на повторное апелляционное рассмотрение", - рассказал он.

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Обнародовать мотивацию этого решения Руденко отказался.

Василий Ганиш в 2014 году способствовал оккупации Крыма русскими. Голосовал за крымскую конституцию и принимал участие в выборах российской "конституцию Крыма". На суде депутат отрицал факт своего непосредственного голосования.

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