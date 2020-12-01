Украина может ввести санкции против австрийских архитекторов

Архитектурное бюро Coop Himmelblau привлечено к строительству оперного театра в оккупированном Севастополе. Фото: Главком

Украина изучает вопрос введения санкций в отношении венского архитектурного бюро Coop Himmelblau и его руководителя Вольфа Прикса.

Бюро участвует в кремлевском проекте по построению оперного театра в оккупированном РФ Севастополе, сообщил в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Уже некоторое время ходят слухи об участии архитектурного бюро Coop Himmelblau во флагманском проекте Путина в Крыму - сооружении оперного театра в оккупированном Севастополе. В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и одновременно однозначной легитимизации аннексии", - написал посол.

Руководитель Coop Himmelblau не прислушался к его аргументам.

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"На нынешнем этапе, когда слухи живо подтверждаются российскими СМИ, мне не остается ничего другого, как выразить сожаление и сообщить архитектору Приксу, что Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении него и его бюро. Наши партнеры по всему мире будут уведомлены, что когда-то респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с Путиным", - сообщил Щерба.

Ранее руководитель венского архитектурного бюро Coop Himmelblau Вольф Прикс подтвердил в комментарии австрийском информагентству АPA факт участия его бюро в двух проектах в России: кроме строительства музейно-театрально комплекса в российском Кемерове, также сооружения оперы в оккупированном Севастополе.