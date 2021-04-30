Верховная Рада хочет законодательно запретить подавать воду в Крым

 
Ексклюзивы
1/5
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Просмотров: 621
Куда поехать вдвоем на майские праздники: топ-10 фантастических мест за малые деньги
Куда поехать вдвоем на майские праздники: топ-10 фантастических мест за малые деньги
Просмотров: 432
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Просмотров: 702
Депутаты начали противостояние с украинскими историками
Депутаты начали противостояние с украинскими историками
Просмотров: 684
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 297
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 963
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 405
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 414
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 261
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 774
Фото
Все фото
8
3
6
8
5
Предательство Украины: Янукович отдал Крым флоту РФ на 25 лет
Предательство Украины: Янукович отдал Крым флоту РФ на 25 лет
РФ построила новый военный лагерь в оккупированном Крыму
РФ построила новый военный лагерь в оккупированном Крыму
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
СБУ обыскала &quot;Украинский выбор&quot; Медведчука
СБУ обыскала "Украинский выбор" Медведчука
Видео
Все видео
В Раде произошла измена
В Раде произошла измена
Президент ПАСЕ, который прервал выступление украинского депутата, собрался помогать РФ с "выборами" в оккупированном Крыму
Президент ПАСЕ, который прервал выступление украинского депутата, собрался помогать РФ с "выборами" в оккупированном Крыму
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
Верховная Рада определила правила жизни в оккупированном Крыму
Верховная Рада определила правила жизни в оккупированном Крыму
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Интервью
1/5
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 297
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 963
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 405
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 414
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1341
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 396
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
пятница, 30 апреля 2021 02:16

Верховная Рада хочет законодательно запретить подавать воду в Крым

1 Комментировать
Верховная Рада хочет законодательно запретить подавать воду в Крым
Воду в Крым могут запретить законодательно. Фото: РБК

Народные депутаты Украины предложили законодательно запретить подачу воды по Северо-Крымскому каналу в оккупированный Россией Крым.

Соответствующий законопроект № 5419 зарегистрирован в Верховной Раде 23 апреля. Его инициаторами выступили депутаты от "Голоса", "Европейской Солидарности" и "Довіри".

Документ предусматривает внесение изменений в законы о создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированных территориях.

В проекте указано, что поставки воды необходимо запретить до момента окончания режима временной оккупации Крыма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая

Российская оккупационная власть в Крыму намерена бурить скважины на дне Азовского моря, чтобы обеспечить жителей полуострова пресной водой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Верховная Рада хочет законодательно запретить подавать воду в Крым». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото Просмотров: 44221
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 10044
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 7101
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день Просмотров: 6345
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка Просмотров: 4671
Крым
В Севастополе подняли украинские флаги
В Севастополе подняли украинские флаги
 Просмотров: 423
Когда выгоним российского оккупанта, в кабинеты зайдут переселенцы - правительство начинает проект
Когда выгоним российского оккупанта, в кабинеты зайдут переселенцы - правительство начинает проект Просмотров: 324
США направили в Черное море патрульный катер
США направили в Черное море патрульный катер Просмотров: 216
В Раде произошла измена
В Раде произошла измена
 Просмотров: 3006
Оккупанты в Крыму ищут пресную воду на дне моря
Оккупанты в Крыму ищут пресную воду на дне моря Просмотров: 252
Больше всего комментируют
16
Летом газ для населения не подешевеет
6
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
4
Власти открыли распродажу земли иностранцам. Защитить Украину может только референдум - Тимошенко
2
СМИ узнали, где Украина предложит Путину провести переговоры
Голосов: 8970
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть