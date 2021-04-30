Верховная Рада хочет законодательно запретить подавать воду в Крым

Воду в Крым могут запретить законодательно. Фото: РБК

Народные депутаты Украины предложили законодательно запретить подачу воды по Северо-Крымскому каналу в оккупированный Россией Крым.

Соответствующий законопроект № 5419 зарегистрирован в Верховной Раде 23 апреля. Его инициаторами выступили депутаты от "Голоса", "Европейской Солидарности" и "Довіри".

Документ предусматривает внесение изменений в законы о создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированных территориях.

В проекте указано, что поставки воды необходимо запретить до момента окончания режима временной оккупации Крыма.

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Российская оккупационная власть в Крыму намерена бурить скважины на дне Азовского моря, чтобы обеспечить жителей полуострова пресной водой.