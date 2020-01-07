"Ватной" блогерше могут запретить въезд в Украину

Блогерша работает на российском пропагандистском телеканале Россия. Фото: Андрей Смолий

Российской блогерше Александре Митрошиной, из-за которой в Киеве задержали украинских активистов, запретят въезд в Украину на 3 года.

Она не сможет приехать, если докажут ее посещение оккупированного Крыма, пишет "Украинская правда".

Въезд Митрошиной на территорию Крыма пока установить не удалось.

"В Украину она прибыла как частное лицо. Поскольку теперь пограничники уже имеют информацию о том, что данная гражданка могла ездить в Крым, во время ее выезда из Украины эта информация будет более подробно проверена", - говорит представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Он добавил, что пограничники ежедневно отказывают в пересечении границы 20-30 гражданам РФ.

"К сожалению, мы не можем иметь информацию о всех, кто незаконно посещал Крым. Так же получилось и с этой гражданкой. В наших базах данных не было информации о ее запрете въезда в Украину", - говорит он.

В понедельник в Киеве активисты движения "Відсіч" задали вопрос "чей Крым?" российской блогерше Александре Митрошиной, которая посещала аннексированный полуостров. Их задержала полиция. Блогера Митрошина - прихильниця аннексии Крыма русскими силовиками.