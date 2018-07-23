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понедельник, 23 июля 2018 14:51

Ванга предсказала уничтожение Керченского моста - СМИ

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Ванга предсказала уничтожение Керченского моста - СМИ
Крымский мост разрушится в 2019 году: предсказание Ванги. Фото: Народна Правда

Незаконно построенный Керченский мост между оккупированным полуостровом и материковой Россией - разрушится.

Это предусмотрела известная болгарская провидица Ванга, передает сайт u-news.

Отмечается, что последняя домработница Ванги Витка Петровску в своих воспоминаниях описывает важную деталь. Слепая провидица попросила женщину в 1996 году записать важное сообщение и раскрыть его людям в 2010 году.

"То, что объединяло, - рассыплется на кусочки, не выдержав двух лет. Это будет рядом с Россией", - предупреждает Ванга.

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"В 2012 году такое признак приписывали Европейского Союза, который сильно пострадал от мирового финансового кризиса. Через несколько лет пророчество связывали с событиями в Украине. Сейчас эксперты все чаще сходятся во мнении, что Ванга предполагала разрушения Крымского моста, который является своеобразным объединением. Фраза "не выдержав двух лет" говорит о том, что строение будет уничтожено в 2019 году ", - отмечает издание.

Открытый мост через Керченский пролив является опасным для проезда. Новостройка, которая соединила аннексирован полуостров и материковую Россию оказались ненадежной.

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