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пятница, 06 декабря 2019 07:36

В Венгрии назвали оккупирован Крым российским

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В Венгрии назвали оккупирован Крым российским
Венгерский телеканал подписал украинский Крым российским. Фото: kp.ru

Венгерский телеканал М1 в одном из сюжетов обозначил временно оккупирован украинский Крым территорией РФ.

В видео говорилось о сотнях медуз, которых выбросило на азовское побережье Крыма. В описании к ролику указано: "Полуостров Крым, Россия - 2019. 27 ноября".

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"Мы искренне надеемся, что случай является досадным недоразумением, а не сознательным действием, учитывая постоянную и четкую поддержку Венгрией территориальной целостности Украины. В то же время мы не можем оставлять такие ошибки без реагирования. Ожидаем, что надпись на видео, которое можно и сейчас найти в интернете, будет исправлен в соответствии с международным правом и официальной позиции Венгрии. Рассчитываем, что в дальнейшем подобные случаи не будут повторяться", - отметили в ведомстве.

Оккупирован Россией украинский Донецк программа по отслеживанию полета компании Lufthansa обозначила как территорию России. Это заметил в бортовой информационной системе пассажир рейса авиакомпании, летевший из Осаки в Мюнхен.

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