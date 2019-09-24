В Украине заговорили о морской границе из РФ на Азове

В 2003 году Украина не установила морскую границу и не имеет возможности осуществлять свой суверенитет. Фото: Униан

Украине предлагают установить морской границе с Россией в принудительном порядке.

Начать переговоры между странами руководитель Госгидрографии Александр Щипцов, сообщается на сайте ведомства.

Также он напомнил, что морскую границу между Украиной и РФ должен быть установлен в 2003 году. Этот документ должен ввести правовые нормы пользования Керченским проливом и Азовским морем, однако его так и не подписали.

Отсутствие морской границы с РФ не позволяет Украине осуществлять свой суверенитет на большей части своего территориального моря.

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"Сейчас Россия вряд ли добровольно подпишет соглашение о делимитации с Украины, но письменные выводы международной комиссии по делимитации иметь очень серьезное политическое и дипломатическое значение, а также будут базисом для заключения в будущем соответствующего соглашения о делимитации морской границы между Украиной и РФ после изменения политической ситуации в России ", - отметил заместитель начальника Госгидрографии, специалист в области международного морского права Богдан Устименко.

Во время слушаний в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму представителей Украины и России попросили определиться, возможно ли компромиссное решение спора по Крыму. Вопросы сторонам поставил судья от Чехии Алеш Пейчала. Он предположил, что компромисс практически неизбежным, сообщает из Страсбурга