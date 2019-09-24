В Украине заговорили о морской границе из РФ на Азове

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 5769
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8721
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2214
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 504
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3096
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3546
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1485
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 396
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1314
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3384
Фото
Все фото
5
7
9
4
11
В оккупированном Крыму пересохла река
В оккупированном Крыму пересохла река
Танцы возле Ленинп и полупустые улицы: который сегодня бархатный сезон в Ялте
Танцы возле Ленинп и полупустые улицы: который сегодня бархатный сезон в Ялте
Крым штормит: стихия унесла жизни 8 человек
Крым штормит: стихия унесла жизни 8 человек
Освобожденным политзаключенным и морякам изготавливают новые ID-паспорта
Освобожденным политзаключенным и морякам изготавливают новые ID-паспорта
&quot;Запретная зона&quot;: оккупанты все лето закрывали бухты Гурзуфа
"Запретная зона": оккупанты все лето закрывали бухты Гурзуфа
Видео
Все видео
Керченским мостом проехал первый поезд
Керченским мостом проехал первый поезд
Троллили российских тюремщиков - Панов рассказал про плен
Троллили российских тюремщиков - Панов рассказал про плен
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Мать – Сенцову: "Спасибо, сынок, что все выдержал"
Мать – Сенцову: "Спасибо, сынок, что все выдержал"
"Фашизм на полную катушку": сеть шокировали развлечения крымских школьников
"Фашизм на полную катушку": сеть шокировали развлечения крымских школьников
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 216
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5526
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5337
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31428
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
Просмотров: 756
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
вторник, 24 сентября 2019 18:24

В Украине заговорили о морской границе из РФ на Азове

  Комментировать
В Украине заговорили о морской границе из РФ на Азове
В 2003 году Украина не установила морскую границу и не имеет возможности осуществлять свой суверенитет. Фото: Униан

Украине предлагают установить морской границе с Россией в принудительном порядке.

Начать переговоры между странами руководитель Госгидрографии Александр Щипцов, сообщается на сайте ведомства.

Также он напомнил, что морскую границу между Украиной и РФ должен быть установлен в 2003 году. Этот документ должен ввести правовые нормы пользования Керченским проливом и Азовским морем, однако его так и не подписали.

Отсутствие морской границы с РФ не позволяет Украине осуществлять свой суверенитет на большей части своего территориального моря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты хотят переименовать Крым

"Сейчас Россия вряд ли добровольно подпишет соглашение о делимитации с Украины, но письменные выводы международной комиссии по делимитации иметь очень серьезное политическое и дипломатическое значение, а также будут базисом для заключения в будущем соответствующего соглашения о делимитации морской границы между Украиной и РФ после изменения политической ситуации в России ", - отметил заместитель начальника Госгидрографии, специалист в области международного морского права Богдан Устименко.

Во время слушаний в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму представителей Украины и России попросили определиться, возможно ли компромиссное решение спора по Крыму.

Вопросы сторонам поставил судья от Чехии Алеш Пейчала. Он предположил, что компромисс практически неизбежным, сообщает из Страсбурга

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине заговорили о морской границе из РФ на Азове». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

В Киеве взорвали крупнейший небоскреб

29 пассажиров автобуса сгорели заживо

Фестиваль завершили запрещенной песней

Министр обратился к духовенству

Папа Римский попросил прощения у ученого

Самое читаемое
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
15
 1 Просмотров: 64500
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
5
 Просмотров: 18909
Князев прокомментировал задержание бывшей жены с ‎€650 тыс.
Князев прокомментировал задержание бывшей жены с ‎€650 тыс. 1 Просмотров: 18873
Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии &quot;Эмми-2019&quot;
Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии "Эмми-2019"
8
 Просмотров: 15934
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
 Просмотров: 15633
Крым
Керченским мостом проехал первый поезд
Керченским мостом проехал первый поезд
 Просмотров: 90
Сенцов объяснил, зачем подписал книгу Шарию
Сенцов объяснил, зачем подписал книгу Шарию Просмотров: 837
Министр очертил перспективы возвращения судов, захваченных в Керченском проливе
Министр очертил перспективы возвращения судов, захваченных в Керченском проливе Просмотров: 243
Волкер рассказал, при каких условиях Украина вернет Крым
Волкер рассказал, при каких условиях Украина вернет Крым Просмотров: 630
Зеленский заверил, что будет выгонять Россию с оккупированных территорий
Зеленский заверил, что будет выгонять Россию с оккупированных территорий Просмотров: 1881
Больше всего комментируют
3
Богдан "переплюнул" Зеленского в зарплате
3
"Может, еще и за визитку Яроша откроете?" – сети разозлило дело ГБР против Парубия
2
Новый министр культуры прокомментировал связь с олигархом Пинчуком
2
Студентка мечтает стать обладательницей самых пышных губ в мире
2
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину
Голосов: 5956
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua