Любое решение должно включать возвращение Крыма - Украина исключила компромиссы в Страсбурге

Украина не согласится на компромисс с РФ по Крыму. Фото Укринформ.

Во время слушаний в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму представителей Украины и России попросили определиться, возможно ли компромиссное решение спора по Крыму.

Вопросы сторонам поставил судья от Чехии Алеш Пейчала. Он предположил, что компромисс практически неизбежным, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

"Мы знаем из истории, что любые конфликты между государствами должны завершаться компромиссом. Готовы ли вы на компромисс и в какой степени, а если нет, то почему?" - спросил Пейчал.

После перерыва для консультаций стороны взяли слово, но обе попытались уйти от прямого ответа, однако тональность комментариев оказалась противоположной.

Британский адвокат Бен Эммерсон, который представлял на слушаниях позицию Украины, заявил, что каким бы ни было решение межгосударственного конфликта, Украина должна возобновить контроль в Крыму.

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"Любое решение (конфликта по Крыму. - Gazeta.ua) должна включать возвращение Крыма под полный суверенитет Украины", - объяснил он.

"Мы уважаем то улучшение в отношениях, вы слышали об обмене, и рассчитываем на дальнейшее улучшение, но это все, что я могу ответить сейчас", - заявил Михаэль Свейнстон. Он представлял российскую позицию. Избегал конкретики, но подчеркнул, что Москва ждет нормализацию отношений с Киевом.

Европейский суд по правам человека 11 сентября начал слушания по межгосударственной делу "Украина против России" по обвинению российской стороны в нарушении Европейской конвенции прав человека в оккупированном Крыму.