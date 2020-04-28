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вторник, 28 апреля 2020 19:09

В Украине просят спасти единственный крымскотатарский телеканал

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В Украине просят спасти единственный крымскотатарский телеканал
Телеканал ATR без финансирования закроется ко Дню депортации крымских татар. Фото: Facebook/Телеканал ATR

Телеканал ATR без финансирования закроется до Дня депортации крымских татар 18 мая.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил заместитель гендиректора телеканала, журналист Айдер Муждабаев.

"Ситуация странная. 26 февраля президент сказал, что проблема с финансированием телеканала будет решена. Были встречи в правительстве, и процесс вроде сдвинулся с места. Казалось, что финансирование откроют и мы сможем оплатить долги", – сказал он.

Но потом, по словам журналиста, начались сложности: министерство культуры заставило переделывать все документы.

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"Уже несколько месяцев мы работаем исключительно на своем ресурсе и пожертвованиях людей из оккупированного Крыма. От коллектива осталось чуть больше 10%. Мы не производим собственный продукт, работаем только в плане информирования людей на полуострове о коронавирусе", – подчеркнул Муждабаев.

Он заявил, что без финансирования канал будет вынужден закрыться в начале мая.

"Сейчас есть опасность, что ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар ATR уже не сможет вещать", – сказал журналист.

О том, что телеканал может закрыться из-за приостановления финансовой поддержки из госбюджета, гендиректор ATR Ленур Ислямов заявил еще в конце января. 10 февраля ATR заявил о блокировании его счетов. А уже 26 февраля президент Зеленский заверил, что крымскотатарский канал ATR получит государственную поддержку.

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