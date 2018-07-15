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воскресенье, 15 июля 2018 22:21

В тюрьмах России более 70 украинских пленников - "Крым SOS"

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В тюрьмах России более 70 украинских пленников - &quot;Крым SOS&quot;
В России и в Крыму по политическим мотивам арестованы от 70 до 75 украинцев.

Украинских заключенных, которых незаконно удерживают в тюрьмах России, на самом деле больше 70 человек.

"Эти 70 человек, о которых говорил Олег Сенцов, когда начинал свою голодовку, о которых в основном говорят общественные активисты - это лишь верхушка айсберга. Их в действительности намного больше", - заявила координатор общественной организации "Крым SOS" Тамила Ташева, сообщает "5 канал".

По ее словам, есть по меньшей мере 16 человек, которых похитили и которые считаются пропавшими без вести.

"И мы не знаем, где они находятся, возможно, они мертвы, а, возможно, они находятся в местах лишения свободы на территории РФ", - добавила она.

В настоящее время известно, что в России и оккупированном Крыму по политическим мотивам в заключении находятся от 70 до 75 украинцев.

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12 июля представитель Украины в ТКГ, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что 25 июля Украина ожидает от РФ официального ответа на предложение обменять 36 россиян на украинских политзаключенных.

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