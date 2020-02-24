В Стамбуле состоялся митинг против оккупации Крыма

Турки вышли на улицы против оккупации Крыма. Фото: Тиждень

В Стамбуле на площади Бейязит прошла акция протеста против российской аннексии Крыма.

Мероприятие было посвящено 6-й годовщине аннексии полуострова, сообщили в Генеральном консульстве Украины в Турции.

"Уже 6 лет наши соотечественники находятся в очень трудном положении – они не имеют возможности придерживаться своих обычаев, свободно исповедовать свою веру, учиться на своем языке. Сейчас крымские татары, живущие в Крыму, подвергаются гонениям из-за своей национальности и религии", – сказано в сообщении.

На митинге присутствовали представители крымскотатарских обществ, других тюркских обществ и Украинского культурного общества.

Участники держали плакаты с надписями: "Вчера Сталин, сегодня Путин", "Останови преступление кремля, верни украденное", "Крымские татары не сдадутся".

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В прошлом году в столице Турции Анкаре 2 марта прошел митинг, приуроченный к 5-летию аннексии Крыма.