В США ответили на приезд Путина в Крым

В посольстве приезд назвали неприемлемым. Фото: "Известия"

Приезд 10 августа президента России Владимира Путина в оккупированный Крым посольство США назвал неприемлемым.

Посольство США в Украине написало об этом в Twitter.

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"МИД Украины прав: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крыму неприемлемо являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России. Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

Украинский МИД выразил протест в связи с очередным несогласованным с Киевом визитом президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крыму. "Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - говорится в заявлении.